日本石川縣近海地震 最大震度4無海嘯威脅

日本石川縣西方近海今天下午5時31分（台北時間4時31分）左右發生推估規模4.8的地震，最大震度4出現在石川縣志賀町。日本氣象廳指出，這起地震不會帶來海嘯威脅。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本氣象廳觀測，這起地震的震央位於石川縣西方近海，震源深度約10公里。石川縣輪島市與河北市都測得震度3。

位於志賀町的志賀核能發電廠1號機與2號機目前都已停止運轉，營運商北陸電力公司表示，已確認志賀核電廠目前未因地震出現異常，核電廠附近監測放射線量的儀器顯示數值也沒有變化。