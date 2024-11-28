聽新聞
0:00 / 0:00
日本石川縣近海地震 最大震度4無海嘯威脅
日本石川縣西方近海今天下午5時31分（台北時間4時31分）左右發生推估規模4.8的地震，最大震度4出現在石川縣志賀町。日本氣象廳指出，這起地震不會帶來海嘯威脅。
日本放送協會（NHK）報導，根據日本氣象廳觀測，這起地震的震央位於石川縣西方近海，震源深度約10公里。石川縣輪島市與河北市都測得震度3。
位於志賀町的志賀核能發電廠1號機與2號機目前都已停止運轉，營運商北陸電力公司表示，已確認志賀核電廠目前未因地震出現異常，核電廠附近監測放射線量的儀器顯示數值也沒有變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言