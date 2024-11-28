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月台人多太亂！東京到大阪新幹線「希望號」將增對號座 盼減少自由座糾紛

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
新幹線希望號明年起減少自由座車廂，盼減少在月台滯留排隊的旅客。新華社
新幹線希望號明年起減少自由座車廂，盼減少在月台滯留排隊的旅客。新華社

日本JR東海及JR西日本決定2025年春季起，將東海道．山陽新幹線的「希望號」（NOZOMI）自由座從3車廂減為2車廂，呼應外國遊客預約對號座的需求，減少糾紛，也可有效減少月台人擠人的混亂。

JR東海社長丹羽俊介指出，現在不管是平日或假日，外國遊客搭乘的狀況都很好。現在能夠透過APP，出發前幾分鐘，都能將新幹線的預約變更為對號座。在連假的第一天與收假日，對號座很難訂的到。

由於增班困難，考慮到觀光客往來東京、京都的需求，以增加對號座位來滿足長途旅客。對JR的業績也會有貢獻。從東京到新大阪對號座的票為1萬4720日圓，比自由座貴850日圓，純計算客滿的狀態，一班車可增7萬日圓收入。

日本JR東海及JR西日本從去年底開始，已在旺季取消自由座，改全車對號，實施下來，車內的搭乘品質提升。此外，在月台滯留排隊進自由座車廂的人也減少。日本網友表示，外國遊客因為語言不通，會遇到自己的對號座被占走的糾紛，大型行李的位置也被自由座的旅客占滿。

新幹線 日本 自由座 車廂

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