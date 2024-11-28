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遊日注意…日本沖繩擬向旅客開徵住宿稅 每人每晚最多430元

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本沖繩縣知事玉城鄧尼今天宣布，計劃向投宿縣內飯店或旅館等設施的住客開徵住宿稅。示意圖／ingimage
日本沖繩縣知事玉城鄧尼今天宣布，計劃向投宿縣內飯店或旅館等設施的住客開徵住宿稅。示意圖／ingimage

日本沖繩縣知事玉城鄧尼今天宣布，計劃向投宿縣內飯店或旅館等設施的住客開徵住宿稅，擬採定率制一律以住宿費的2%來計算，每人每晚最多2000日圓（約新台幣430元）為上限。

共同社報導，沖繩縣府計劃在2025年2月向縣議會提出條例案，希望2026年度起開始實施這項措施。

玉城也說道：「會跟觀光相關團體以及各個市町村審慎展開溝通」。他同時表明，開徵對象不含校外教學的學生和帶隊人員。

沖繩縣政府表示，北海道俱知安町2019年起採定率制的計算方式開徵住宿稅，開全國首例。

沖繩縣府預估開徵住宿費，能帶來每年約78億日圓的稅收。

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