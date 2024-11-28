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日本JR列車撞傾斜電桿釀5傷 事故調查報告書揭意外原因

中央社／ 東京28日綜合外電報導
圖為日本JR新幹線列車，非新聞當事列車。圖／聯合報系資料照片
圖為日本JR新幹線列車，非新聞當事列車。圖／聯合報系資料照片

日本JR東海道線的列車去年8月行經神奈川縣鎌倉市時撞上傾斜的電線桿，造成5人受傷。日本運輸安全委員會今天公布事故調查報告書，指出電線桿內的鋼筋腐蝕以致不堪負荷的可能性很高

日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」報導，報告書指出，研判事故發生前約3分半，電線桿疑似傾斜約23度，而列車當時以時速89公里的速度撞上電桿。

這起事故導致電車的擋風玻璃嚴重破損，造成4名乘客與1名司機員受傷。

根據報告書內容，這根混凝土製的電線桿，由於電車系統的纜線拉力導致其根部出現龜裂，加上雨水滲入並腐蝕電線桿內部的鋼筋，以致電線桿不堪負荷的可能性很高。調查人員分析電線桿剖面時發現，部分鋼筋大量生鏽。

報告書也提到，之前的檢查僅藉由目視確認，因此研判檢查時未能發現輕微的龜裂。

JR東日本公司在這起事件後，已經補強或更換設置條件類似的電線桿，並採用新的設計減少電線桿負荷。

擋風玻璃 日本

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