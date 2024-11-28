快訊

莊人祥道歉了！疾管署「土皇帝」霸凌確定 涉案組長遭調職記過

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

南韓暴雪交通大亂…男子「滑雪上班」影片曝光 韓媒起底超狂身分

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南韓暴雪交通大亂 男子被目擊「滑雪上班」 韓媒曝超狂身分

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
金正民最後花90分鐘滑12公里到達學校，他告訴記者，「好久沒滑雪，感覺前臂快要骨折了」。圖／取自FMKOREA
金正民最後花90分鐘滑12公里到達學校，他告訴記者，「好久沒滑雪，感覺前臂快要骨折了」。圖／取自FMKOREA

南韓首爾與附近地區27日起遭遇暴雪，截至28日已造成4人喪生。當地交通受大雪影響嚴重堵塞，部分民眾索性改在家上班；有趣的是，一名男子被目擊「滑雪上班」，移動速度跟旁邊的車子差不多快，在網路引發熱議，他的身分隨後也曝光。

首爾新聞報導，南韓網路論壇「FMKOREA」有網友表示，京畿道水原市靈通區出現一名路人直接滑雪上班。之後路有不少網友也在龍仁市捕捉到他的身影。

根據公開畫面，男子在積雪道路上滑雪，速度比人行道上因擔心結冰滑倒的路人還快，甚至跟一旁汽車速度差不多。

南韓網友直呼太神奇，「以為奧運才能見到平地滑雪，沒想到現實生活也是可能的」、「好像很有趣」，但也有人傻眼表示「感覺到公司會累死」、「在平地和上坡路段只靠臂力滑雪，應該很困難」；還有人問「最後該不會停課吧？哈哈。」

南韓SBS電視台採訪到這名男子，原來他是南韓前國家滑雪選手金正民（김정민，音譯），目前在高中擔任體育老師，本來想搭公車上班，但雪實在太大，滑雪似乎比較快。最後他花了約90分鐘移動12公里。不過他也說，回家打算搭大眾交通。

金正民告訴記者，「好久沒滑雪，感覺前臂快要骨折了」。

南韓首爾連兩天降下大雪，民眾目擊一名男子滑雪上班。圖／截自YouTube／MBCNEWS
南韓首爾連兩天降下大雪，民眾目擊一名男子滑雪上班。圖／截自YouTube／MBCNEWS
南韓SBS電視台採訪到這名男子，原來是南韓前國家滑雪選手金正民（김정민，音譯）。圖／取自FMKOREA
南韓SBS電視台採訪到這名男子，原來是南韓前國家滑雪選手金正民（김정민，音譯）。圖／取自FMKOREA

南韓 網路

延伸閱讀

亞洲少棒賽／大陸0：8不敵南韓 對台日韓失40分未破蛋

河北滑雪場纜車故障 遊客受困零下18度大風中近1小時

南韓遇117年以來11月最強降雪！上百航班被取消 癱瘓交通已釀3死

南韓破紀錄大雪影響逾200個航班 傳2人喪命多人傷、各地停電

相關新聞

影／南韓暴雪交通大亂 男子被目擊「滑雪上班」 韓媒曝超狂身分

南韓首爾與附近地區27日起遭遇暴雪，截至28日已造成4人喪生。當地交通受大雪影響嚴重堵塞，部分民眾索性改在家上班；有趣的...

文學改編電影「三頭神」：默詮艾佛利製片的印度後殖民歲月

2024年年底舉行的金馬經典影展，片單當中策畫了默詮艾佛利製片公司（Merchant Ivory Productions）單元，播映7部由該公司製作的電影代表作。

川普遇襲濺血、馬里蘭州斷橋… 時代雜誌2024百大照片

美國「時代雜誌」（TIME）2024年度百大最佳照片出爐，冰島火山熔岩吞噬雪地、0403台灣花蓮強震大樓傾斜欲倒，以及美...

「經營之神」再現 Panasonic 推松下幸之助AI分身

Panasonic 控股宣布，他們利用人工智慧（AI）技術打造已故創辦人松下幸之助的數位分身，讓這位日本「經營之神」以數...

貝里斯四千年運河：中美洲考古發現比馬雅文明更古老的大型捕魚設施

中美洲國家貝里斯地區，發現了一處有4,000年歷史的運河網——其歷史比馬雅文明更古老，根據2024年11月22日的期刊論文，該運河是透過無人機和Google Earth影像所發現。透過空拍圖可以看見運河獨特的鋸齒形狀，其長度達數英里，這條運河用於捕捉淡水魚，是目前中美洲地區有紀錄的最早大型捕魚設備。過去中美洲古文明被認為以集體農業為主，運河的發現對現代人對該地區的古代社會有了新的了解。

南韓遇117年以來11月最強降雪！上百航班被取消 癱瘓交通已釀3死

南韓首爾與京畿道地區近日遭遇117年來最強降雪，截至27日下午已造成3人意外喪生和多人受傷，積雪與路面結冰也導致交通嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。