「經營之神」再現 Panasonic 推松下幸之助AI分身

Panasonic 控股宣布，他們利用人工智慧（AI）技術打造已故創辦人松下幸之助的數位分身，讓這位日本「經營之神」以數位形式重現，能直接向後代傳授智慧。

這模型是基於松下的著作、演講以及超過3,000段錄音所開發。Panasonic 發布新聞稿說：「由於直接受教於松下的人逐漸凋零，我們決定運用生成式AI技術，將本集團創業理念傳承給下一代。」

這一模型由 Panasonic 和東京大學有淵源的松尾研究所共同開發，能夠重現個人的思考方式與說話風格。Panasonic 計劃進一步開發這個數位分身，未來可用於協助商業決策。

松下於1989年辭世，他帶領 Panasonic 成為消費電子領域的領導者，可謂日本史上最受尊崇的商業領袖。