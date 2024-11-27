馬德里同志影展推台灣主題國 人權與文化外交雙贏

今年「馬德里國際同志影展」以台灣為主題國推出的「台灣酷兒電影專題」在24日圓滿落幕，9部影片放映會和導演黃惠偵的大師講座皆獲熱烈迴響，人權與文化外交一舉雙贏。

第29屆「馬德里國際同志影展」（LesGaiCineMad）13日至24日在西班牙首都馬德里舉行，本屆由台灣擔綱主題國，與駐西班牙代表處文化組攜手推出「台灣酷兒電影專題-開拓自由之路」（Cine Queer Taiwán: Abriendo Caminos de Libertad）。

影展期間共播放9部台灣酷兒電影作品，包括開幕式放映的經典影片「囍宴」、紀錄片「日常對話」、入圍官方競賽單元的「青春並不溫柔」至閉幕片「春行」，幾乎場場爆滿。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄接受中央社訪問時表示，文化組自2023年3月開始主動與主辦影展的同志權益非營利組織「三角基金會」（FundaciónTriángulo）洽談，由於策展人拉芬特（MiguelLafuente）非常認同台灣政府推動同婚合法的進步人權觀念，對台灣同志議題相關電影也頗有涉獵，「溝通過程出乎想像順利」，在文化組積極推薦片單下，最後確定由台灣擔任今年影展主題國。

拉芬特認為，台灣電影不僅主題自由、形式也自由，為電影人和電影提供了自由創作空間。本次「台灣酷兒電影專題」片單年代橫跨30年，拉芬特挑選的影片以世代差異、現代與傳統的衝突為中心主題，並特別呈現女性導演作品，數量多達片單一半。

2017年以「日常對話」贏得影展最佳紀錄片獎的導演黃惠偵，今年受邀在影展期間出席開幕典禮和導覽座談，18日並在馬德里TAI電影藝術學校舉辦大師講座「以影像作為方法-台灣電影對家庭、性別與政治的突圍」，向電影系學生、業界人士與電影愛好者分享台灣各年代電影中的家庭與性別議題。

黃惠偵在大師講座中爬梳台灣電影創作主題隨著社會氣氛改變、民主人權及同志平權進步而不斷演化的歷史脈絡，她說，電影是促進社會對話和改變的媒介。

此外，影展也特地邀請獲頒本屆電影節榮譽獎的美國知名女同志導演羅絲·托奇（Rose Troche）出席導演蘇奕瑄首部執導的電影長片「青春並不溫柔」放映會，羅絲·托奇並在映後座談會上表達對此片的欣賞。

張祐瑄向中央社表示，這屆影展帶來很多感動，每場放映會後都收到當地觀眾的熱情反饋，有旅居薩拉曼卡（Salamanca）近50年的台灣母女檔為了參加導演黃惠偵的大師講座，當天搭車來回馬德里，也有中國觀眾連看數場電影並表達對台灣民主自由的認同。

此外，還有西班牙當地Podcast製作人邀請文化組上節目分享台灣同志電影與同志權益現況，另有參展的電影導演主動接洽並表達與台灣交流的興趣，可說是一場文化交流盛宴，人權外交與文化外交的雙重斬獲。

馬德里國際同志影展自1996年開始舉辦，為西語系國家歷史最悠久、規模最盛大且最具指標性的LGBTQ影展龍頭，是歐洲5大LGBTQ影展之一，也是馬德里觀影人次最多的影展，本屆在全城各區將近20家戲院，播映超過110部西班牙與國際酷兒影片。