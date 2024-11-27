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澳洲提法案禁青少年用社群媒體 眾院表決通過

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導

澳洲擬禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體平台，眾議院今天已通過相關法案，接下來將交付參議院辯論。如果這項立法通過，不遵守規定的企業將得繳納高達數千萬澳元罰款。

法新社報導，澳洲眾議院今天通過這項重大法案，現在法案將交由參議院辯論。

法案的新規定意味臉書（Facebook）、Instagram、TikTok、Snapchat等公司必須採取「合理措施」，避免16歲以下兒童與青少年在其平台擁有帳號。

社群媒體公司稱這項法律「模糊」、「有問題」且「倉促」。若未妥善執行禁令，這些企業可能面臨高達5000萬澳元（約新台幣10.5億元）罰款。

澳洲中左翼總理艾班尼斯（Anthony Albanese）熱切支持這項禁令，並號召澳洲父母支持。

社群媒體專家葛蘭森（Susan Grantham）指出，這項立法欠缺周詳考慮，全面禁止兒童及青少年使用社群媒體在短期或許會有成效，但恐將導致預料外後果。

後果包括孤立仰賴網路社群的年輕人，或成年人因相信社群媒體已排除孩童，於是在平台發表更不適當的內容。

葛蘭森告訴法新社：「無論如何，年輕人都會參與其中。他們可能會建立自己版本的平台，而這將成為極度危險且缺乏監管的環境。」

澳洲 社群媒體

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