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泰國5月查獲逾千隻瀕危走私動物 將遣返馬達加斯加

中央社／ 曼谷27日綜合外電報導

泰國將送近千隻瀕危的狐猴和陸龜回牠們的家園馬達加斯加，兩國稱這是史上最大規模打擊野生動物販運的行動。

法新社報導，泰國警方今年5月在南部春蓬省（Chumphon）發現並沒入1117隻活體及死亡的動物。根據泰國自然資源與環境部，這是泰國有史以來最大規模的查獲行動。

泰國是野生動物走私的主要中轉地，走私犯常將這些高價的瀕危物種賣到中國、越南和台灣等利潤豐厚的黑市。

泰國農業部長柴隆差（Chalermchai Sri-on）今天表示，遣返環尾狐猴、褐狐猴、蛛網龜和射紋陸龜等963隻動物是打擊非法販運的「重要一步」。

柴隆差還說：「這是首次在法律程序結束前遣返野生動物。」

馬達加斯加環境部長方登（Max AndonirinaFontaine）目前正在泰國監督這次遣返行動並表示，毛茸茸的靈長類動物狐猴和陸龜返國後，將送至特殊中心安置。

動物 泰國 走私

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