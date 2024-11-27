泰國5月查獲逾千隻瀕危走私動物 將遣返馬達加斯加
泰國將送近千隻瀕危的狐猴和陸龜回牠們的家園馬達加斯加，兩國稱這是史上最大規模打擊野生動物販運的行動。
法新社報導，泰國警方今年5月在南部春蓬省（Chumphon）發現並沒入1117隻活體及死亡的動物。根據泰國自然資源與環境部，這是泰國有史以來最大規模的查獲行動。
泰國是野生動物走私的主要中轉地，走私犯常將這些高價的瀕危物種賣到中國、越南和台灣等利潤豐厚的黑市。
泰國農業部長柴隆差（Chalermchai Sri-on）今天表示，遣返環尾狐猴、褐狐猴、蛛網龜和射紋陸龜等963隻動物是打擊非法販運的「重要一步」。
柴隆差還說：「這是首次在法律程序結束前遣返野生動物。」
馬達加斯加環境部長方登（Max AndonirinaFontaine）目前正在泰國監督這次遣返行動並表示，毛茸茸的靈長類動物狐猴和陸龜返國後，將送至特殊中心安置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言