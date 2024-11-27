越南胡志明市麻疹疫情升溫 登革熱累計突破萬例

越南胡志明市上週新增238例麻疹病例和698例登革熱病例，均較先前大幅成長。其中胡志明市登革熱病例數已連續10週上升，今年迄今累計超過上萬例登革熱病例。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市疾病控制中心26日統計，胡志明市麻疹病例較前4週平均增加近42%，今年迄今總病例數已超過2100例。

此外，胡志明市的登革熱病例已連續10週上升，並有1人死亡。今年以來，胡志明市登革熱病例累計超過1萬2700例。

胡志明市衛生局表示，人口流動和學校遺漏為兒童接種疫苗是麻疹病例增加的原因，各區縣將繼續追蹤當地兒童情況，確保確實接種疫苗，並呼籲家長主動帶小孩打疫苗。

針對登革熱，衛生局提醒民眾應主動尋找並清除積水容器，防止孑孓孳生。一旦家中有人出現疑似登革熱症狀，應及時前往醫療機構檢查與治療，避免病情加重導致死亡。

胡志明市是越南經濟與旅遊重鎮，今年前10個月共計吸引逾460萬人次的國際旅客，僅次於首都河內市。今年截至10月，台灣是越南的第三大國際旅客來源國，入境越南的台灣旅客人次已超過百萬，僅次於韓國、中國。