失智95歲嬤拿刀遊蕩 澳洲警竟以電擊槍制伏害其傷重不治
澳洲一名95歲阿嬤患有失智症，2022年她在養老院手持刀具晃來晃去，由於養老院工作人員不知如何處理於是報警，沒想到警方到場後竟用電擊槍射擊阿嬤，導致她不治身亡。涉案警員被控過失殺人，日前經陪審團裁定有罪。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，95歲的諾蘭德（Clare Nowland）住在新南威爾斯州科馬市一處養老院。2022年5月17日當天，警方接獲養老院報案，說其中一名居民「手持刀具、非常激動」，於是派兩名員警到場支援。
34歲的警員懷特（Kristian White）與另一名同仁接獲通知後趕往現場，一開始他們試圖與持刀的諾蘭德溝通，但諾蘭德並未遵從警方指示。根據法庭資料指出，諾蘭德當時依靠助行器緩慢移動，手中握著一把刀。
懷特在多次發出口頭警告後，突然說了一句「管他的」（bugger it），接著就用電擊槍槍擊諾蘭德的胸部。諾蘭德隨即倒地，頭部撞擊到地板，後來因傷重不治身亡。陪審團認為懷特的行為是過失殺人，並指出他反應過度，與諾蘭德的攻擊性不成比例。檢方指出，諾蘭德體重不到48公斤，行動緩慢又失智，威脅程度根本不足以用如此暴力的執法行為應對。
檢方根據懷特開槍前所說的話，認為他是失去耐心後開槍，於是判處懷特有罪。目前檢方尚未裁定刑期，不過懷特最高恐面臨25年有期徒刑。
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