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南韓首爾破紀錄大雪影響逾200航班 傳2人喪命多人傷、各地停電

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南韓破紀錄大雪影響逾200個航班 傳2人喪命多人傷、各地停電

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一架大韓航空飛機27日於大雪中停在南韓仁川國際機場的停機坪。法新社
一架大韓航空飛機27日於大雪中停在南韓仁川國際機場的停機坪。法新社

韓聯社27日報導，南韓首爾市全境當天迎來降雪，積雪深度超過16公分，創下1907年10月開始近代氣象觀測以來同月最高紀錄。

南韓機場公社和仁川國際機場公社27日指出，截至當天下午1時，南韓各地機場有40個航班因大雪天氣取消，180個航班延誤。

路透27日引述幾家媒體報導，至少傳出2人死於首爾以東公路上的交通事故，強風導致的建築物及工地墜落物也在首爾造成部分行人受傷；由於倒塌的樹木和其他大雪相關原因導致電線受損，首爾和中部地區幾個地方數以千計的家戶出現斷電。

南韓氣象廳預測，南韓各地的降雪、降雨天氣將持續至28日上午。

南韓 機場 航班 降雪 首爾

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