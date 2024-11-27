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柬埔寨首辦華語文測驗！考生不用再跑他國應試 人數將穩定增加

中央社／ 河內27日專電
柬埔寨金邊市近日首度舉辦華語文能力測驗，考生對於不用再跑到其他國家考試感到開心。 情境示意圖／Ingimage
柬埔寨金邊市近日首度舉辦華語文能力測驗，考生對於不用再跑到其他國家考試感到開心。 情境示意圖／Ingimage

柬埔寨金邊市近日首度舉辦華語文能力測驗，考生對於不用再跑到其他國家考試感到開心。駐胡志明市辦事處表示，這次有7名考生，在政策配合與推廣下，明年人數有望上看300人。

這次華語文測驗23日登場，考場設在柬埔寨金邊市的東山國際學校。中華民國駐胡志明市辦事處指出，東山國際學校創辦人是來自台灣的退休高中校長王淑姿、沈宏五，學校9月申請成為「國家華語測驗推動工作委員會」海外代理單位。

駐胡志明市辦事處教育組組長陳和賢說，當天報名的7名考生全數到齊。考生們都很開心終於能在自己的國家考試，不用舟車勞頓前往其他國家，同時，也期待能領到首場的測驗證書。

陳和賢觀察，由於柬國從未辦理過華測，當地華校師生及台商對於東山國際學校能承辦華測都樂見其成。王淑姿說明，偏遠地區考生可以透過網路報名，如達到一定人數，也可另外安排測驗場次。

陳和賢說，考生多是為了到台灣升學而有考華測的需求。東山國際學校今年6月提出申請，7月檢核設備及網速，9月簽約，10月開始宣導。這次有7名考生，在政策配合與推廣下，人數將會穩定增加，明年預估可達300人。

柬埔寨 胡志明市 華語

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