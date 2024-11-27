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首爾降雪創117年來11月最高紀錄 罕見暴雪釀停電大亂交通航班

中央社／ 首爾27日專電
南韓各地今天迎來今年第一場降雪。 法新社
南韓各地今天迎來今年第一場降雪。 法新社

南韓各地今天迎來今年第一場降雪，但大量降雪也帶來災害，機場等交通受影響延誤，首都首爾降雪創下117年氣象觀測史上11月最高紀錄，景福宮、德壽宮等觀光勝地也因此暫停開放。

以首爾氣象觀測所數據為準，首爾市積雪在當地時間上午7時達到16.5公分，創下1907年10月至今的近代氣象觀測史上11月最高紀錄，9時下降至15公分。在此之前，首爾11月單日最高積雪量為1972年11月28日的12.4公分；不限於11月的最高紀錄則是1922年3月24日的31公分。

但實際上首爾市部分地區今天凌晨積雪量就已經超過20公分，達到近年來相當罕見的高度，市政府也緊急啟動除雪工作，加緊清除堆積在主要道路上的積雪並進行交通管制。

南韓氣象廳預測，今晚至28日上午為止將持續受到來自西海的雨雲影響，首都圈及江原道內陸、山區、全北特別自治道東部、慶尚北道北部內陸及慶尚南道西北部內陸等地區都會持續受到降雨、降雪影響；江原道及慶北部分地區降雨、雪可能持續至28日深夜。

據南韓機場公社、仁川國際機場公社統計，截至下午3時止，仁川、金浦、金海、濟州等全國15個機場，已有112個航班受天候因素停飛，236個航班延誤。內陸交通也因暴雪造成的路樹傾倒、停電等原因大亂，首爾地鐵為緩解交通，將通勤高峰密集配車的時間延長30分鐘。

位於首爾的古蹟景點景福宮勤政殿已公布至28日為止暫停入內參觀，德壽宮今天暫停開放，連接昌慶宮與昌德宮的咸陽門關閉、夜間參觀活動也暫停。

南韓行政安全部已在下午2時將中央災難安全對策本部等級從「注意」調升為2級「警戒」，與各地政府及相關單位合作強化預防路面結冰、通勤高峰交通混雜等意外，呼籲民眾減少外出。

南韓 古蹟 觀光景點 降雪 首爾

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