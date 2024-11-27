日本東京千葉等7地進入流感流行期 政府籲勤洗手、戴口罩防疫

日本包括東京都在內的關東地方1都6縣全數進入流行性感冒流行期，各地方政府呼籲民眾採取勤洗手及戴口罩等防疫對策。

日本放送協會（NHK）報導，日本國立傳染病研究所等機構表示，包括東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、群馬縣、茨城縣及栃木縣，平均每家醫療機構截至11月17日為止一週內的流感患者數，都已超過流行標準的1人，代表1都6縣全數進入流行期。

其中平均流感患者數最多的是千葉縣3.1人，其餘依序為神奈川縣2.31人、埼玉縣2.15人、東京都2.09人、群馬縣1.65人、茨城縣1.13人及栃木縣1.03人。

另外，日本政府厚生勞動省表示，截至11月17日止的一週內，因流感採取班級停課或學年停課措施的學校或保育所等，千葉縣有21所、東京都也有17所。

各地方政府認為接下來流感將正式流行，呼籲民眾徹底採取勤洗手、消毒及戴口罩等基本防疫對策。