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陸客住3天後…日本人氣民宿淪惡臭垃圾屋 日網怒轟：垃圾蟲丟臉

中央社／ 台北27日電
日本吸引眾多外國客前往觀光。 示意圖／歐新社
日本吸引眾多外國客前往觀光。 示意圖／歐新社

日本大阪某家人氣民宿最近曝光了一組大陸遊客退房後的照片，只見原本整潔溫馨的客房變成臭氣衝天的垃圾房，場面觸目驚心。這家民宿經營者據報是大陸人士。

綜合香港星島日報今天的報導及大陸網上消息，從照片可見，民宿餐桌上滿布各種垃圾，除了已開封的牛奶盒、飲料盒，還有吃剩的便當、杯麵、零食、用過的紙巾、食品包裝紙、免洗筷。

廚房小吧檯同樣堆滿吃過的食物、喝過的飲料。另一張圓形餐桌也留下殘羹剩飯，隔著照片似乎都能聞到濃烈的異味。

紙巾、膠袋和帳單則從餐桌蔓延到地板，「估計住在這的大陸遊客基本都是靠吃便利店食物」。

客廳沙發則處處可見用過的毛巾、紙巾、棉花棒和各種食物包裝袋，小茶几下方則成了垃圾收容所，滿眼望去都是垃圾。

浴室更是重災區。洗手台上是拆封後的面膜包裝袋，用過的浴巾、毛巾則被隨意丟在地上，旁邊布滿紙巾，混雜著免洗的洗漱用品，地板散落各類垃圾。

「和式睡房的髒亂差程度讓人無語」，紙巾、棉花棒和疑似面膜袋在床邊堆成小山；榻榻米散落著衣架、各色化妝品的包裝袋以及毛巾。

據報導，大陸遊客僅在這家民宿租住3天2夜。事件曝光後引發300多萬日本網友炮轟，「為什麼要弄得這麼髒？難道是故意的嗎？」「竟然能髒到這種程度」「這樣做實在太過分。歡迎來日本遊玩，但請遵守日本的規則」。

還有日本網友直言「這5個垃圾蟲丟盡大陸人臉」，「就是因為你們這5個人，大陸人都被誤認是這樣的人。沒有素質的人不配住民宿。下次麻煩打掃一下再離開」。

大阪 日本 民宿 觀光 陸客

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