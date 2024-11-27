快訊

超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

日本姬路市區野豬現蹤攻擊6人 3歲男童骨折重傷

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本兵庫縣姬路市區出現野豬攻擊人類事件。示意圖，非當事野豬。圖／ingimage
日本兵庫縣姬路市區出現野豬攻擊人類事件。示意圖，非當事野豬。圖／ingimage

日本兵庫縣姬路市區昨天發生包括2名幼童在內的6人遭野豬攻擊事件，造成其中3歲男童左手臂等處骨折重傷。這頭野豬後來被趕來協助的獵友會獵人捕殺。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，這起野豬攻擊事件發生在昨天下午5時30分左右，當時行走在姬路市東今宿一處人行道上的67歲男性，被體長約120公分的野豬攻擊跌倒，造成頭部等處受到輕傷。

幾分鐘後，這頭野豬出現在約850公尺外的姬路市西今宿一處幼兒園附近，攻擊正要回家的2名幼童及趕來協助的保育員等共5人。

其中3歲男童受到左手臂等處骨折重傷，其餘4人受到輕傷。攻擊6人的野豬後來被當地獵友會獵人捕殺。

事發現場是住宅與店家林立地區，警方呼籲民眾如果發現野豬時不要靠近。

日本 獵人 野豬

延伸閱讀

中華隊奪冠！日本老闆要「漲5元」客人想衝去買 他急澄清…網一看爆笑

全球最大積木聖誕樹就在日本樂高樂園！「Bric Xmas」聖誕活動11月正式登場～

影／機車故障遇警幫忙竟跳高屏大橋骨折 原來是逃逸移工怕被抓

台中男無照上路 行人走斑馬線被撞成骨折、腦震盪

相關新聞

日本姬路市區野豬現蹤攻擊6人 3歲男童骨折重傷

日本兵庫縣姬路市區昨天發生包括2名幼童在內的6人遭野豬攻擊事件，造成其中3歲男童左手臂等處骨折重傷。這頭野豬後來被趕來協...

貝里斯四千年運河：中美洲考古發現比馬雅文明更古老的大型捕魚設施

中美洲國家貝里斯地區，發現了一處有4,000年歷史的運河網——其歷史比馬雅文明更古老，根據2024年11月22日的期刊論文，該運河是透過無人機和Google Earth影像所發現。透過空拍圖可以看見運河獨特的鋸齒形狀，其長度達數英里，這條運河用於捕捉淡水魚，是目前中美洲地區有紀錄的最早大型捕魚設備。過去中美洲古文明被認為以集體農業為主，運河的發現對現代人對該地區的古代社會有了新的了解。

誰讓公務員生了病？濫用政府資源，讓基層公務員變冷漠的美國個案故事

輔導員與「柔情鐵漢」的互動，是基層公務員愈來愈投入個案的一例，隨著故事推進，輔導員不再是冷漠的基層公務員，只按例行公事處理「個案」，而是逐漸投入個案，與其站在同一陣線。但基層公務員對個案的投入，不見得都帶有同情及憐憫，也常帶有懷疑和敵意。

金氏世界紀錄最長壽男性 英國人瑞辭世享嵩壽112歲

金氏世界紀錄網站今天引述家屬所言報導，世界最長壽男性、英國人瑞廷尼斯伍德（John Tinniswood）在療養院過世，...

佛寺出現73具屍體！泰國僧侶：教導冥想課程 信徒自願捐贈

泰國警方在中部批集府2處佛寺發現73具屍體，負責監督佛寺運行的僧侶表示屍體是信徒自願捐贈，他用屍體來教導其他僧侶冥想技巧...

北極暖化加速中！耶誕老人故鄉不下雪 馴鹿難以挖掘主食

隨著耶誕節的腳步日漸接近，耶誕老人的工作進入緊鑼密鼓的忙碌階段。但是氣候暖化導致他位在北極圈的老家下雪量不足，就連耶誕老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。