日本姬路市區野豬現蹤攻擊6人 3歲男童骨折重傷
日本兵庫縣姬路市區昨天發生包括2名幼童在內的6人遭野豬攻擊事件，造成其中3歲男童左手臂等處骨折重傷。這頭野豬後來被趕來協助的獵友會獵人捕殺。
日本放送協會（NHK）報導，警方表示，這起野豬攻擊事件發生在昨天下午5時30分左右，當時行走在姬路市東今宿一處人行道上的67歲男性，被體長約120公分的野豬攻擊跌倒，造成頭部等處受到輕傷。
幾分鐘後，這頭野豬出現在約850公尺外的姬路市西今宿一處幼兒園附近，攻擊正要回家的2名幼童及趕來協助的保育員等共5人。
其中3歲男童受到左手臂等處骨折重傷，其餘4人受到輕傷。攻擊6人的野豬後來被當地獵友會獵人捕殺。
事發現場是住宅與店家林立地區，警方呼籲民眾如果發現野豬時不要靠近。
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