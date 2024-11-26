快訊

12強賽／中華隊凱旋「黃巾賊之亂」 網友爆采盟慣犯巴黎奧運就搶合照

幕後／接見中華隊大談棒球經！資深球迷賴清德向「他」請教投滑球

金氏世界紀錄最長壽男性 英國人瑞辭世享嵩壽112歲

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導
世界最長壽男性、英國人瑞廷尼斯伍德（John Tinniswood）在療養院過世，享嵩壽112歲。美聯社
世界最長壽男性、英國人瑞廷尼斯伍德（John Tinniswood）在療養院過世，享嵩壽112歲。美聯社

金氏世界紀錄網站今天引述家屬所言報導，世界最長壽男性、英國人瑞廷尼斯伍德（John Tinniswood）在療養院過世，享嵩壽112歲。

根據金氏世界紀錄（Guinness World of Records）網站，廷尼斯伍德昨天在居住地英格蘭（England）南港（Southport）當地的療養院逝世。

廷尼斯伍德的家屬透過聲明告訴金氏世界紀錄，「他最後的日子被音樂與愛圍繞」，感謝「多年來所有照顧他的人」。

他於1912年8月26日出生在英國城市利物浦（Liverpool），於當地長大並結識他的妻子布洛德溫（Blodwen）。

廷尼斯伍德出生的年份也是「鐵達尼號」（Titanic）沉船那一年，歷經兩次世界大戰的他曾告訴金氏世界紀錄，他的長壽秘訣「純屬運氣」。

他表示：「你要麼長壽，要麼短命，對此你無能為力。」儘管如此，他也提出忠告，凡事適度是保持健康之道。

廷尼斯伍德還說：「如果你過飲或暴食，亦或行走太多，若你做任何事過度，最終將會受苦。」

目前世界最長壽女性是日本人瑞糸岡富子，現年116歲。

人瑞 英國 金氏世界紀錄

延伸閱讀

世界最長壽男子迎112歲生日！親曝每周必吃1物

百歲前挑戰3K健走！99歲「準人瑞」健壯10幾年沒感冒 曝長壽開心秘訣

全美最高齡人瑞 114歲賓州婦透露長壽秘笈

人瑞媽媽「愛吃肉、油炸、重甜鹹」健康活到100歲 女兒曝長壽三不秘訣

相關新聞

體重破百！蓄意增重超過20公斤逃避兵役 南韓26歲男被判有罪

美聯社與南韓先驅報報導，南韓首爾東部地方法院26日表示，一名男子蓄意增重超過20公斤，意圖逃避兵役改服社會役，已被判有罪...

北極暖化加速中！耶誕老人故鄉不下雪 馴鹿難以挖掘主食

隨著耶誕節的腳步日漸接近，耶誕老人的工作進入緊鑼密鼓的忙碌階段。但是氣候暖化導致他位在北極圈的老家下雪量不足，就連耶誕老...

金氏世界紀錄最長壽男性 英國人瑞辭世享嵩壽112歲

金氏世界紀錄網站今天引述家屬所言報導，世界最長壽男性、英國人瑞廷尼斯伍德（John Tinniswood）在療養院過世，...

佛寺出現73具屍體！泰國僧侶：教導冥想課程 信徒自願捐贈

泰國警方在中部批集府2處佛寺發現73具屍體，負責監督佛寺運行的僧侶表示屍體是信徒自願捐贈，他用屍體來教導其他僧侶冥想技巧...

日本愛普瑟隆S火箭實驗發生異常爆炸 發射計畫恐受阻

日本今天進行小型固體燃料火箭「愛普瑟隆S」（Epsilon S）引擎燃燒實驗，過程中發生爆炸起火，目前未傳出傷亡。日本媒...

澳洲權威字典2024年度代表字出爐！ 社群X、Uber成例子

澳洲麥考瑞字典已將「垃圾化」（enshittification）一字評選為2024年度代表字，藉以彰顯許多人逐漸意識到，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。