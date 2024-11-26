金氏世界紀錄最長壽男性 英國人瑞辭世享嵩壽112歲
金氏世界紀錄網站今天引述家屬所言報導，世界最長壽男性、英國人瑞廷尼斯伍德（John Tinniswood）在療養院過世，享嵩壽112歲。
根據金氏世界紀錄（Guinness World of Records）網站，廷尼斯伍德昨天在居住地英格蘭（England）南港（Southport）當地的療養院逝世。
廷尼斯伍德的家屬透過聲明告訴金氏世界紀錄，「他最後的日子被音樂與愛圍繞」，感謝「多年來所有照顧他的人」。
他於1912年8月26日出生在英國城市利物浦（Liverpool），於當地長大並結識他的妻子布洛德溫（Blodwen）。
廷尼斯伍德出生的年份也是「鐵達尼號」（Titanic）沉船那一年，歷經兩次世界大戰的他曾告訴金氏世界紀錄，他的長壽秘訣「純屬運氣」。
他表示：「你要麼長壽，要麼短命，對此你無能為力。」儘管如此，他也提出忠告，凡事適度是保持健康之道。
廷尼斯伍德還說：「如果你過飲或暴食，亦或行走太多，若你做任何事過度，最終將會受苦。」
目前世界最長壽女性是日本人瑞糸岡富子，現年116歲。
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