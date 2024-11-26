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全球愛滋防治取得重大進展 新增感染與死亡病例雙降

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導

根據今天發表的研究，全球HIV（人類免疫缺乏病毒，簡稱愛滋病毒）新增感染與死亡人數已下降，可說對抗這項疾病取得重大進展；但衛生專家警告，距離根絕HIV還言之過早。

法新社報導，每年12月1日的世界愛滋病日（WorldAIDS Day）將至。根據發表於「刺胳針HIV」（TheLancet HIV）期刊的1份重大研究，在2010年代，世界各地新增感染HIV的人數減少了1/5。

此外，同時期與HIV有關的死亡病例數也減少約40%，降至每年不到百萬人。這類死亡通常是在愛滋病晚期由其他疾病造成。

減少的主因是撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-SaharanAfrica）的感染率和死亡率改善，當地愛滋病流行程度比全球其他地方嚴重許多。

然而，並非每個地區的愛滋病感染數都減少。例如在東歐與中東，新感染的病例數仍有增無減。

聯合國（UN）的目標，是最晚在2030年實現愛滋病相關死亡實際上根絕。但研究人員指出，世界距離這個目標還遙遠。

這項研究的領銜作者、美國「健康計量評估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）研究員梅梅季（Hmwe Hmwe Kyu）表示：「世界HIV新增感染數已大大減少，總體而言在這方面已取得顯著進展。」

她在聲明中指出：「每年新增的HIV感染人數為100萬餘，而在4000萬名與HIV共存的人之中，1/4並未正在接受治療。」

愛滋病 死亡率 病毒

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