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佛寺出現73具屍體！泰國僧侶：教導冥想課程 信徒自願捐贈

中央社／ 曼谷26日專電
泰國佛寺情境示意圖。圖／Ingimage
泰國佛寺情境示意圖。圖／Ingimage

泰國警方在中部批集府2處佛寺發現73具屍體，負責監督佛寺運行的僧侶表示屍體是信徒自願捐贈，他用屍體來教導其他僧侶冥想技巧，不過由於屍體數量眾多，警方正在深入調查細節。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，警方上週在泰國中部的批集府（Phichit）一處佛寺內發現41具屍體，今天又在同一個府內的另一處佛寺中發現32具屍體。

這兩處佛寺都是由僧侶賽逢（Saifon Pannathito）監督運行，賽逢接受警方偵訊時表示，這些屍體都是由信徒捐贈，他接受泰國媒體訪問時表示，他利用這些屍體教導其他僧侶如何冥想，這是他設計冥想課程的一部分。

其中一間佛寺的住持也表示這些屍體都是過世的信徒或是信徒的親戚，而這些屍體被捐贈給佛寺都是經過同意的。

警方目前已關閉批集府這兩處佛寺，正在調查這些屍體是否為偷來的或是自然死亡。

更早之前，警方在鄰近的甘烹碧府（KamphaengPhet）一處佛寺也發現12具屍體，警方也在調查這幾起事件是否有關連。

冥想 屍體 泰國

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