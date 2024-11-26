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澳洲權威字典2024年度代表字出爐！ 社群X、Uber成例子

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導
字典情境示意圖。圖／Ingimage
字典情境示意圖。圖／Ingimage

澳洲麥考瑞字典已將「垃圾化」（enshittification）一字評選為2024年度代表字，藉以彰顯許多人逐漸意識到，曾經優質的數位服務品質正逐步惡化。

法新社報導，麥考瑞字典（Macquarie Dictionary）對「垃圾化」的定義是「名詞，口語上意指因追求利潤降低服務品質而導致服務或產品逐漸惡化的過程，尤指數位平台」。

這個字是由暢銷小說作家達克特羅（CoryDoctorow）所創造，指的是應用程式或數位平台一開始表現優異，卻因尋求盈利而導致品質逐漸惡化的過程。

社群網站X和叫車服務巨擘優步（Uber）等社媒平台是經常被引用的例子，這些平台起初提供資訊或優惠，但逐漸欺騙客戶或削減服務。

達克特羅解釋說，臉書（Facebook）動態消息充斥垃圾、谷歌（Google）搜尋滿是廣告和贊助內容，以及無論顧客搜尋什麼，亞馬遜（Amazon）都會推銷廉價、劣質產品，這都是平台走向「垃圾化」的結果。

「垃圾化」擊敗了「大腦腐蝕」（brainrot）、「過度旅遊」（overtourism）和「放空搭飛機」（rawdogging）等字，成為2024年度代表字。

「垃圾化」不僅被麥考瑞字典專家委員會評選為年度代表字，同時也獲網友票選為「最佳人氣單字」。

專家委員會說：「這個字捕捉到我們許多人感受到世界正在發生的情況，以及我們當下生活中許多方面正在發生的事情。」

代表字 澳洲

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