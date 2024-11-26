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日本愛普瑟隆S火箭實驗發生異常爆炸 發射計畫恐受阻

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本今天進行小型固體燃料火箭「愛普瑟隆S」（Epsilon S）引擎燃燒實驗，過程中發生爆炸起火。 路透
日本今天進行小型固體燃料火箭「愛普瑟隆S」（Epsilon S）引擎燃燒實驗，過程中發生爆炸起火。 路透

日本今天進行小型固體燃料火箭「愛普瑟隆S」（Epsilon S）引擎燃燒實驗，過程中發生爆炸起火，目前未傳出傷亡。日本媒體指出，愛普瑟隆S的發射恐難依照原定計畫進行。

「讀賣新聞」報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天上午在鹿兒島縣種子島太空中心的地面測試場地，進行愛普瑟隆S第2節引擎燃燒實驗時，發生異常出現爆炸。

JAXA等單位表示，這項實驗是為了檢驗第2節引擎的性能，原定上午8時30分左右在種子島太空中心內的實驗場地展開為時約2小時的測試，不過實驗開始之後馬上發生爆炸起火。

愛普瑟隆S全長約27公尺，是日本國產火箭愛普瑟隆的改良版，由JAXA以及總部位於群馬縣的航太公司IHI AEROSPACE共同開發而成。

JAXA與IHI AEROSPACE企圖增加愛普瑟隆S第2節引擎等零件的尺寸，希望提升火箭的發射能力。

JAXA於2023年7月在秋田縣能代市實驗場進行愛普瑟隆S引擎燃燒實驗時，也同樣發生爆炸與火災，後來釐清原因，是部分點火裝置因為熱能而融解，並在這次實驗中採取相關改善措施，包含使用隔熱材料包覆裝置等。

JAXA以2024年度發射為目標，持續進行相關開發作業。但有報導指出，由於這次事件，愛普瑟隆S恐難以依照原定計畫升空。

日本 火箭 爆炸

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