日本黴漿菌肺炎疫情續流行 再創統計史新高

好發於兒童、被稱為「會走路的肺炎」的黴漿菌肺炎疫情，目前持續在日本流行，截至11月17日止的平均每間醫療機構收治2.84名患者，再創統計史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本目前平均每間醫療機構收治2.84名黴漿菌肺炎患者，再創自1999年開始採用現行方式統計以來新高紀錄。黴漿菌肺炎好發於兒童，症狀包括發燒及長時間咳嗽等。

根據衛生福利部疾病管制署官網所介紹，肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）是一種非典型的細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道的輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一。因其造成的肺炎和一般的肺炎不一樣，通常症狀較輕微，所以又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。

日本國立傳染病研究所彙整得知，截至11月17日止的一週內，根據日本全境約500所醫療機構回報患者數進行平均，每間醫療機構患者數為2.84人，較前一週增加0.41人，超過10月下旬的2.49人再創新高紀錄。

從都道府縣來看，最多的是福井縣的8.83人、其次是青森縣的5人、茨城縣的4.92人排名第3；東京都的平均患者數為4.32人、大阪府為3.17人。