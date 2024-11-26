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「他鄉亦故鄉」藝術展前進多倫多 4台灣畫家展才華

中央社／ 多倫多25日專電

「他鄉亦故鄉」藝術展近日在多倫多登場，匯集陳定甫、陳昀翊、曾資婷和王馨意等4位台灣年輕藝術家作品；他們各自透過漆畫、水墨、色鉛筆等多元藝術形式，呈現豐沛的創作才華和能量。

「他鄉亦故鄉」藝術展策人蔡雨辰帶著這4位年齡30歲上下的當代台灣藝術家作品來到加拿大多倫多，希望透過這個策展機會，把台灣優秀藝術作品帶出國門，探索海外華人藝術市場，與加拿大當地人士進行藝術交流。

其中，專攻天然漆畫創作的陳定甫，特別帶著多幅畫作和家人首度造訪加拿大。陳定甫的畫，採用古典漆藝與繪畫技術，以自然景物為描繪對象，打造出神秘瑰麗又精巧的漆藝作品。錦鯉，是他現階段最主要的創作靈感泉源，名為「鳯魚系列」。

陳定甫向中央社表示，他家在台灣三重開早餐店數十年，父母打定主意要他繼承「家業」，他每天早上幫忙早餐生意，下午在自己的工作室創作或教畫。

現年31歲的陳定甫說，自己對「錦鯉」素材情有獨鍾，源自年輕時在文化大學魚池看到這美麗魚兒看似悠游自在，但一輩子受限於一方魚池，自我內心產生出強烈投射，就此開啟透過「錦鯉」探索自我價值的漆畫藝術之旅。

陳定甫解釋，天然漆是非常獨特的創作媒材，因溫度、濕度的不同會產生不同色彩，7分靠創作者努力、3分看天氣，工序很難掌握且過程繁瑣，一幅畫從準備顏料到處理畫板就要數月，完成大幅成品可能須時1年或1年半。還好，在傳統早餐店勞作已成習慣，讓他對漆畫創作的「勞作」要求，不以為苦，樂在其中。

陳定甫說，他期許自己在未來20或30年堅持漆畫創作，「希望把漆再擦亮一點，發揚光大，造就自己生命價值」。

蔡雨辰表示，他11歲全家移民加拿大，在加拿大念建築後回到亞洲發展，過去3年投身藝術界。有感於台灣藝術生態略顯封閉，很多有才華的年輕藝術家很難被國際看見，因此決定帶著4位藝術家作品跨出國門；這也是他第一次為台灣藝術家策展。

加拿大 多倫多 藝術家

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