悲！14歲少女誤上狼車 遭3男性侵到清晨慘了…調查揭恐怖內情

人神共憤！馬來西亞1名未滿14歲少女，與相識半年的男生坐電單車兜風，沒想到竟是「狼車」，被載到1間屋並遭3名男子多次輪姦直到清晨，相當悽慘。警方事後拘捕4名嫌犯，揭發更多恐怖內情。

少女遭3男輪姦到清晨

綜合當地媒體報導，事發11月11日，凌晨12時30分時少女與1名相識半年的男生外出兜風，到凌晨約2時被帶到峇六拜新港3路某屋，在房內發生性關係。不料完事後，屋內突然出現兩名陌生男子胸襲及非禮少女，再輪流強姦。

到淩晨3時，男生載少女到峇央峇魯一帶觀看非法電單車活動，當時2名陌生男子也一同前往。1小時後，少女被帶回屋內，青年在內3名男子再次輪姦少女。直到清晨5時，青年載少女回家。

警拘4疑犯揭露更多案情

少女事後被帶往檳城中央醫院接受檢查及驗傷。警方依輪姦罪調查案件，拘捕4名20至25歲巫裔疑犯，其中3人來自吉打，另1人來自吉蘭丹。警方指，少女於今年4月在朋友介紹下，認識首名疑犯（駕電單車男生），但她並不認為其他疑犯，而少女被輪姦的屋子，相信由男生租住。

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文章授權轉載自《香港01》