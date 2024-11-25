印尼蘇門答臘4縣週末暴洪山崩 至少16死7失蹤
印尼國家緊急應變當局今天表示，蘇門答臘的4縣週末期間發生暴洪和山崩災情，造成至少16人死亡。
法新社報導，印尼國家災害應變總署（NationalDisaster Mitigation Agency, BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）今天在聲明稿中表示，總計16人死亡，7人失蹤。
其中以卡羅縣（Karo）災情最為慘重，目前至少5人死亡，5人失蹤。
穆哈里表示，卡羅縣和日里雪冷縣（Deli Serdang）光在今年就遭逢多次暴洪和山崩，受創嚴重。
印尼近期在雨季期間遭逢了一連串的極端天氣事件，專家表示，這些極端氣候事件因氣候變遷而變得更可能發生。
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