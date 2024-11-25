日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現黃鼠狼叼走

位於日本西南部福岡縣一所幼稚園近期頻傳學童鞋子失竊，警方原以為是戀鞋癖者所為，調閱校園裡監視器畫面後，才發現原來偷鞋賊是俗稱黃鼠狼的鼬鼠。

美聯社報導，警方在福岡縣這所幼稚園裡設置3個監視攝影機後，終於發現竊賊是一隻嘴裡叼著兒童鞋的黃鼠狼。

福岡縣警察局副局長稻田宏明告訴美聯社：「真相大白了，幸好竊賊不是人類。」幼稚園師長和家長原本相當擔心，這個小偷可能是精神狀況不穩的戀鞋癖者。

進屋前脫鞋是日本人的禮儀，而失竊的鞋子都是孩童們置放於門邊儲物櫃，進入室內才穿的懶人鞋。

園方報案前已有15隻兒童鞋不翼而飛，報案後隔天又有6隻鞋子不見，11月11日黃鼠狼返回案發現場再偷走一隻鞋，12日監視器又拍攝到牠叼鞋的畫面。

幼稚園園長告訴日本地區電視台「RKB每日放送」：「我們大大鬆了一口氣。」孩子們看到黃鼠狼偷鞋的影像則是哈哈大笑。