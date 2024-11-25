五月雪電影效應發酵 導演張吉安：513墓園終列保留地

改編自大馬513事件倖存者故事的電影「五月雪」引關注，位於雙溪毛糯的「513墓園」最近獲列非穆斯林保留墓地。導演張吉安欣喜落淚說：「終於真切盼到最重要一天到來。」

雪蘭莪（Selangor）州政府今年9月5日頒布憲報（Gazette），根據「國家土地法典」第62條，將「513墓園」頒布為非穆斯林保留墓地。隆雪歷史與文化遺產之友協會（PESAWA，歷文之友）11月22日接獲鵝嘜縣（Daerah Gombak）土地局通知，負責管理這座墓園。

1969年5月13日發生的513事件，是馬來西亞的種族衝突事件，罹難者上百人。這起事件迄今被官方視為禁忌，國家檔案局尚未公開相關檔案。馬來西亞媒體報導指出這起事件是馬來西亞政治分水嶺，513成為禁忌魔咒。

民間團體曾在雙溪毛糯（Sungai Buloh）的513墓園舉行公祭，願受難者安息，盼當局適當時機解密檔案，還原真相。有專家呼籲推轉型正義，設真相調查委員會。

馬來西亞導演張吉安昨天透過社群媒體平台臉書（Facebook）抒發心情感受說，當深夜獲悉友人捎來這個振奮人心消息，他不僅徹夜未眠，更欣喜落淚。

他指出，一座歷經55年，默默無名的「513事件」墓園，如今終於被州政府發布憲報成為非穆斯林的保留墓地，受難者家屬在明年清明節時更能安心掃墓，緬懷追思。

歷文之友主席陳松青與顧問陳亞才對這個結果也表示欣慰。

張吉安拍攝電影「五月雪」（Snow inMidsummer），屢獲國際肯定，但馬來西亞歷經4次送審才獲准上映。

張吉安於2009年在雙溪毛糯發現亂葬崗，其中埋葬118名513事件受難者，心中震撼難以形容，他用多年時間從受難者家屬蒐集各自悲傷往事。2022年5月13日，「五月雪」電影開鏡拍攝。

他指出，513事件迄今，若單方面從官方資料發布真相並不容易，因此，藉由電影脈絡和媒介探討是一個非常重要環節，相信是能發掘和發現歷史的重要與非傳統媒介。

值得一提的是，台灣是「五月雪」公開上映首站，張吉安強調，台灣一直是寬容善待電影和創作人的地方。

「五月雪」去年9項入圍第60屆金馬獎，另榮獲第80屆威尼斯影展「電影藝術獎特別提及」（SpecialMention Musa Cinema & Arts Award）、第48屆香港國際電影節「火鳥大獎」、第23屆紐約亞洲電影節「最佳電影獎」等多項殊榮。