法國男對妻下藥大規模性侵案 檢方展開對50名被告求刑

法國男子多明尼克．畢立可多年間對妻子下藥並供陌生人性侵一案，法院上週結束長達11週聽取所有證據後，法國檢方將自今天起宣布針對每位被告向法官求處的刑期。

法新社報導，法國南部城市亞維儂（Avignon）法院9月開始審理本案，首要被告多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）與另49名男子被控參與對如今已與多明尼克．畢立可離異的吉賽爾．畢立可（GiselePelicot）性侵與性虐待。

多明尼克．畢立可從2011年7月到2020年10月經常用抗焦慮藥讓妻子昏迷，好讓她可被自己從網路上找來的陌生人侵犯。警方在追查他在公共場所偷拍女子裙下時，發現他大量拍攝紀錄對妻子的犯案，而揭露這起案件。

其餘被告來自各行各業，介於26至74歲。當中許多人在法庭上辯稱，他們相信多明尼克．畢立可所稱這是妻子同意的性幻想實踐，吉賽爾．畢立可在事發時只是假裝熟睡。有33名被告還說事發時自己心智不正常，但法庭指派的專家提出的精神鑑定報告全都不支持這個辯詞。

法國檢方必須決定所有被告的適當求刑，預計費時3天，平均每位被告要花15分鐘。本案5名法官最晚將在12月20日宣判，最重可判處20年徒刑。

多明尼克．畢立可已對所有罪名認罪，並表明願意為犯行坐牢，他看來很可能被判處最重刑期。他的同夥、也對自己妻子下藥性侵的男子尚-皮耶．M.（Jean-Pierre M.）同樣可能被求處最重刑。另有35名被告則完全否認參與性侵。