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39名外國人從緬甸米瓦迪詐騙園區逃出 抵達泰國

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導

泰國警方今天告訴法新社，39名外籍人士逃離緬甸邊境城市米瓦迪（Myawaddy）的1個線上詐騙中心並穿越邊界入境，泰方官員正在加緊辨認這群疑似人口販運受害者的身分。

詐騙園區在緬甸邊境如雨後春筍般冒出，當中工作人員通常是被同胞騙來後被逼迫從事詐騙的外籍人士。分析家指出，當地詐騙產業價值數以十億計美元。

泰國邊境城市美索（Mae Sot）的警察局長佩查拉特（Pittayakorn Petcharat）表示，一群來自斯里蘭卡、尼泊爾、馬來西亞和俄羅斯的人士越界進入泰國的達省（Tak），他們是從就在邊界另一頭的米瓦迪逃來。

根據觀察家說法，米瓦迪由一個與緬甸軍方為伍的民兵組織把持，是製毒和線上詐騙集團的溫床。

佩查拉特表示，斯里蘭卡駐泰國大使館獲悉32位公民被困在緬甸後，便要求泰國當局予以協助。其他逃離抵達泰國的還有5名尼泊爾人、1名馬來西亞人與1名俄羅斯人。

泰國 詐騙集團 馬來西亞

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