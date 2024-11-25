「峇里毒梟集團9人幫」5囚犯 印尼研議遣返澳洲

印尼司法部長蘇普拉曼表示，正研議將峇里毒梟集團9人幫中的5名囚犯遣返澳洲。峇里毒梟集團9人幫2005年因企圖走私海洛英遭捕，9名澳洲人各被判處死刑、有期和無期徒刑。

印尼時代報（Tempo）今天報導，蘇普拉曼（Supratman Andi Agtas）24日透過書面聲明指出，「目前，仍在與司法、人權、移民和社會事務統籌部長尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）及相關人員討論（遣返事宜），之後將公布結果」。

他表示，同時會與總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）研議，以做最好的決定。

峇里毒梟集團9人幫（Bali Nine）2005年企圖走私8.3公斤海洛英遭印尼警方逮捕。9名澳洲籍公民遭判死刑、無期徒刑和20年徒刑。

峇里毒梟集團9人幫中的華裔澳洲公民安德魯．陳（Andrew Chan）和同夥蘇庫馬朗（MyuranSukumaran）2015年遭處決。另一名毒販勞倫斯（Renae Lawrence）服刑13年後，2018年獲釋返回澳洲；阮晉德青（Tan Duc Thanh Nguyen）則在同年因癌症死亡。

峇里毒梟集團9人幫僅剩5名囚犯在印尼服刑。蘇普拉曼表示，普拉伯沃原則上已批准將外國囚犯遣返回母國。他解釋：「總統（的決定）是基於人道主義，及與友好國家保持良好關係。」

不過，蘇普拉曼表示，印尼尚未制定囚犯轉移程序相關規定，但會盡快完成。他指出，移交囚犯要求之一是遣返的國家須承認印尼法院判決。

他說：「將外國囚犯遣返回自己的國家不代表他們獲得自由。他們必須根據印尼法律判決，在自己的國家服刑。」

蘇普拉曼表示，除了將囚犯轉移回母國，印尼也致力將目前關押在國外的印尼籍囚犯移交回印尼。

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