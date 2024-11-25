全球塑膠公約談判登場 主席敦促各國面對「存亡挑戰」

目的在終止塑膠汙染的「全球塑膠公約」（Global Plastics Treaty）最後一輪談判今天登場，主持這場艱難會談的厄瓜多外交官瓦迪維索敦促各國面對「攸關存亡的挑戰」。

法新社報導，瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）在韓國釜山的開幕全體會議上表示：「這場會議的意義遠超過草擬一項國際條約。這是人類挺身應對存亡挑戰的時刻。」

儘管幾乎所有人都同意這是個問題，但對於如何解決卻意見分歧。最具爭議的議題包括全球塑膠公約中是否該訂定塑膠生產上限、是否禁止可能對人類健康有害的化學物質，以及如何籌措實施的資金。

聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）執行長安德森（Inger Andersen）昨天坦言：「在一些關鍵議題上確實存在重大分歧。」

根據經濟合作暨發展組織（OECD），全球在2019年生產了約4億6000萬噸塑膠，較2000年翻了一倍。預計到2060年，塑膠生產將達到2019年的3倍。

塑膠還占全球碳排的3%左右，主要是因為塑膠由化石燃料製成。

由許多非洲、亞洲和歐洲國家組成的「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition, HAC）在內，一些國家希望討論塑膠的整個「生命週期」。這意味著限制生產、重新設計產品以便重複利用與回收，及解決廢棄物問題。

另一方面，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油生產國希望只專注於處理下游的廢棄物。

「雄心壯志聯盟」希望制定具約束力的全球塑膠減產目標，並在釜山會談前提醒，不應讓「既得利益」妨礙協議的達成。這些分歧阻礙了先前的4輪談判。

一些觀察家認為這場談判將停滯不前或延期，尤其是近幾週在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）和聯合國生物多樣性公約締約方大會第16次會議（COP 16）的艱難談判後。

不過安德森和瓦迪維索都堅持必須在釜山達成協議。這讓一些環保組織擔心，為確保簽署協議，內容可能會被淡化。

世界自然基金會（WWF）今天警告：「在連續兩場自然和氣候峰會失敗後，釜山必須成為一個避風港，以避免在自然和氣候議題上出現進一步的不作為。」