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塑膠上天下海無孔不入 各國代表齊聚釜山擬對策

中央社／ 釜山25日綜合外電報導

第5輪同時也是最後一輪的全球塑膠公約談判今天在韓國釜山開幕，175國代表團齊聚一堂。負責這場困難協商工作的外交官員敦促各國，切勿白白錯過這次「千載難逢的機會」。

綜合路透社和法新社報導，加拿大渥太華（Ottawa）4月舉行的第4輪談判，在未能針對塑膠生產設定上限之下落幕；韓國釜山本週舉行第5輪會議。

塑膠汙染氾濫到連天上的雲朵、最深的海溝、甚至連母乳都遭汙染。然而，儘管幾乎人人都同意這是一個問題，在解決方案上卻是各持己見。

各國在釜山只有一週的時間來解決諸多棘手議題，例如是否該限制塑膠生產，是否對恐不利人體健康的有毒化學品頒布禁令，並討論如何籌措公約經費等。

聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）執行長安德森（Inger Andersen）說：「部分關鍵要素上，確實存有實際的差異。」

她說，「我認為我們絕對可以實現目標」，但人人都需多出一點力，才能發揮效果。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，2019年全球生產的塑料達4.6億噸，比2000年增加1倍。

2060年的塑膠產量預計將成3倍。

超過9成的塑膠未被回收，超過2000萬噸的塑膠外洩至環境之中。最令人遺憾的是，許多塑膠只用了短短幾分鐘就遭丟棄。

安德森有信心這輪談判將會達成協議，並直指上週的20國集團（G20）峰會公報疾呼於今年年底前達成一項具法律約束力的公約。

她在亞塞拜然首都巴庫（Baku）的聯合國氣候峰會場邊說，20國峰會的公報傳達了「非常強而有力的訊息」。她說：「我們知道這往往不到最後一刻不見分曉；但只要有心，我想大家一定能實現目標。」

法律約束 聯合國

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