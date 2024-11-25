英國教會聖誕大動員 千間教會報佳音

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

讓更多人聽見福音！去年聖誕節前後，英國教會動員近8萬人到街頭報佳音、傳好消息，今年英國教會進一步呼籲，希望動員來自1,000間教會10萬名基督徒到街頭齊唱佳音，將耶穌降生的好消息讓更多的人知道，教會也希望再次透過活動，讓民眾知道，聖誕節的主角是耶穌，不是無意義的消費購物。

讓你的光照耀！

據《第一基督教電台》報導，今年「讓你的光照耀」(Shine Your Light)是一項聯合英國各教會的活動，預計動員1,000間教會、超過10萬名基督徒前往街頭或教堂、活動中心唱詩歌，讓100萬名民眾及遊客在今年聖誕節能聽見福音。

去年12月，來自700間英國教會出動超過7.8萬名基督徒參與唱詩活動，成為英國有史以來最大規模的聖誕節活動。

耶穌才是聖誕節主角

據《Keep The Faith》報導，最近統計顯示，自2015年以來，英國聖公會每周教區出席率已經下降25-40％，而且英國有1.5間教堂會友人數不到20人。英國教會聯合組織主教羅亞爾表示，「聖誕節有時會過於商業化。花錢購買不需要的東西讓民眾感到壓力。這項活動是要提醒人們聖誕節真正的意義，那就是上帝賜下耶穌基督給世人了。」

國家祈禱與敬拜活動召集人奧洛耶德表示，「去年活動後，不只許多人歸信，也有人開始到教會聚會。因此，基督徒為了福音的緣故聚集，整個社區就能聽見福音！最近調查並發現，20%的英國人相信耶穌基督是上帝之子。將福音帶到街頭，教會就能夠接觸到80%幾乎沒有或完全不相信耶穌的人，讓他們能聽見這個好消息。」

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