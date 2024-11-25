瑞士公投 否決賦予房東更多權力限制房客轉租
瑞士今天舉行公民投票檢視跨國旅宿訂房業者Airbnb在租賃市場的角色，初步結果顯示，相關修法公投以些微差距遭到否決，選民拒絕賦予房東更多權力限制房客轉租房屋。
路透社報導，瑞士國會2023年通過法案賦予房東更多權力限制轉租，支持陣營認為有越來越多的房客利用Airbnb進行轉租；不過以主要租戶協會為首的反對方否認上述說法，並表示大多數在Airbnb的出租都是經由房東。
Airbnb瑞士負責人安塞姆（Kathrin Anselm）本月稍早向瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）表示，Airbnb對住宅市場沒有影響力。
公投初步結果顯示，51.6%的選民拒絕賦予房東更多限制轉租的權力，這同時也適用於商業房地產。
另一項公投也以微小差距遭到否決，選民拒絕進一步擴大房東在有意使用其房地產時終止租約的權利。
官方數據顯示，瑞士租賃問題受到高度關注，截至2022年底，瑞士大多數家庭住在租屋或合作住宅。
此外，瑞士選民也否決政府擴大高速公路網的計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言