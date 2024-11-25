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瑞芳這平交道柵欄間隔7秒 民眾收7萬罰單「大失血」痛批陷阱

瑞士公投 否決賦予房東更多權力限制房客轉租

中央社／ 蘇黎世24日綜合外電報導

瑞士今天舉行公民投票檢視跨國旅宿訂房業者Airbnb在租賃市場的角色，初步結果顯示，相關修法公投以些微差距遭到否決，選民拒絕賦予房東更多權力限制房客轉租房屋。

路透社報導，瑞士國會2023年通過法案賦予房東更多權力限制轉租，支持陣營認為有越來越多的房客利用Airbnb進行轉租；不過以主要租戶協會為首的反對方否認上述說法，並表示大多數在Airbnb的出租都是經由房東。

Airbnb瑞士負責人安塞姆（Kathrin Anselm）本月稍早向瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）表示，Airbnb對住宅市場沒有影響力。

公投初步結果顯示，51.6%的選民拒絕賦予房東更多限制轉租的權力，這同時也適用於商業房地產。

另一項公投也以微小差距遭到否決，選民拒絕進一步擴大房東在有意使用其房地產時終止租約的權利。

官方數據顯示，瑞士租賃問題受到高度關注，截至2022年底，瑞士大多數家庭住在租屋或合作住宅。

此外，瑞士選民也否決政府擴大高速公路網的計畫。

Airbnb 房東 瑞士

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