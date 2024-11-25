全球衝突持續惡化 兒童曝險最為嚴重

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

全球戰爭衝突有增無減，對兒童造成傷害最大！一項報告指出，過去三年以來全球衝突地區增加三分之二，尤其烏克蘭、緬甸、中東以及非洲薩哈拉地區的戰爭極為激烈，風險危機持續增加。此外，由於兒童無法在戰爭中獨立生存，便成為衝突中最脆弱的受害者。

全球衝突地增七成

《衛報》報導，英國風險機構Verisk Maplecroft發布最新衝突強度指數（CII）顯示，自2021年以來，烏克蘭、緬甸、中東以及非洲薩哈拉地區周圍的「衝突走廊」出現嚴重蔓延的戰爭，衝突地區增加近七成。

該報告指出，世界陸地面積有4.6%（約615萬平方公里）受到衝突影響，而死亡人數則上升29%。Verisk Maplecroft研究總監布倫南分析，近期的衝突對企業、經濟成長和糧食安全造成深遠影響，尤其衝突風險正持續增加，並擾亂全球供應鏈佈局，各國企業都需要重視危機。

「武裝暴力行動」執行董事奧弗頓表示，涉及衝突國家的暴力事件增加，使得2020年代將被定義為「空襲、無人機襲擊的十年。」平民傷害監測組織Acled主席羅利也指出，涉及小團體的武裝叛亂，很難達成全面和平協議。

兒童風險影響大

《Firstpost》報導，全球衝突造成平民死傷嚴重，尤其對兒童而言影響最大，因為他們無法獨立生存。

SOS國際兒童村首席執行官羅薩萊斯表示，全世界有4.7億兒童受到戰爭影響，其中包括烏克蘭、蘇丹、加沙和黎巴嫩，其嚴重影響不僅僅是死亡和受傷，而是特別容易遭受剝削、奴役、販運和虐待。

她強調，如果家園被摧毀、父母被殺或在逃亡中失散，受衝突影響地區的兒童將面臨失去家庭照顧的風險。聯合國兒童基金會也表示，緬甸因內戰和氣候變遷而流離失所的人數超過340萬人，其中近40%是兒童。

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