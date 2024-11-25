風暴伯特重創英國 全國發布100次洪水警報
當局表示，風暴「伯特」（Bert）挾帶強風豪雨再次侵襲英國大部分地區，造成「毀滅性」洪水，威爾斯災情最為慘重，共計全英國已發布約100次洪水警報。
法新社報導，威爾斯南部隆達卡嫩塔夫（RhonddaCynon Taf）官員表示，隆達卡嫩塔夫有200至300棟民宅與建築物被洪水淹沒，促使當局宣布這個地區進入「重大事件」狀態。
威爾斯警方表示，一名75歲男子外出遛狗失蹤後，警方在康維河（River Conwy）附近展開搜救並發現一具遺體，但尚未確認死者身分。
根據報導，英國昨天至少有3人在路上死亡，但目前無法證實是這場風暴造成。其中一名住在罕普夏（Hampshire）的60歲男子，是因樹幹倒落壓到他的車子而死。
威爾斯首席部長摩根（Eluned Morgan）表示，洪水對威爾斯的影響「絕對是毀滅性的」，短短48小時，降雨量就達到11月正常降雨量的80%。
伯特昨天到今天連夜侵襲英國和愛爾蘭，挾帶強風豪雨和大雪導致交通運輸中斷，數以千計戶停電。英格蘭、蘇格蘭和威爾斯今天仍發布約100次洪水警報，道路封閉，列車取消。
英國環境署（Environment Agency）表示，英格蘭約有80棟房屋被洪水淹沒，由於大雨加上最近的融雪，西南部、西密德蘭（West Midlands）和英格蘭北部的加爾得河谷（Calder Valley）等地區皆處於高度警戒狀態。
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