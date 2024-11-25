快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

澳洲氣候活動人士阻擋煤炭港進出 170人被捕

中央社／ 雪梨25日綜合外電報導

澳洲氣候活動人士在週末抗議活動中，短暫阻撓全球最大煤炭港之一紐卡索港（Port of Newcastle）通行，警方逮捕了170人。

紐卡索港每年有數百萬噸煤炭出口。在週末抗議活動中，由獨木舟、立槳和充氣船組成的船隊，將港口入口堵住。

警方昨晚表示，已有156名成年人和14名青少年被捕，被控「破壞主要設施」等罪名。

策劃抗議活動的組織「漲潮」（Rising Tide）表示，他們曾短暫阻撓一艘運煤船進入碼頭，而港口營運方則表示，航運暫時中斷。

近年來澳洲幾個州接連針對氣候抗議活動，通過嚴格法律，招致民權組織譴責。

根據官方數據，澳洲是世界第2大煤炭出口國，僅次於印尼，並擁有全球第3大煤炭儲量。

澳洲 獨木舟 碼頭

延伸閱讀

周興哲無預警拋大禮 厚實肌肉露了太養眼

17歲女拒嫁中年男校外險遭掐脖、頭埋泥土 同學制止父母被捕

川普2.0時代 澳洲該如何在美中之間站穩腳步？

小心！澳洲最致命蜘蛛大量出沒 被咬到最快15分鐘喪命

相關新聞

悲傷雙屍命案！華裔姊弟陳屍家中成腐屍慘活活餓死 揭心酸內情

馬來西亞發生悲傷雙屍命案！1對相依為命的六旬華裔姊弟一同陳屍家中，直至單位傳出惡臭，鄰居報警揭發事件…

埃及線上體育博彩問題漸嚴峻 年輕世代深受危害

伊斯蘭教義禁止賭博，因此除五星級酒店對外籍人士開放賭場外，埃及一般社會並無販售彩券或博弈娛樂。但近年許多年輕人下載線上體...

還沒準備好？2025禧年倒數 羅馬翻修工程遲未完工「像大型工地」

為迎接天主教2025禧年慶祝活動，義大利羅馬近來持續進行大規模翻修，但眼見禧年僅剩一個月就要到來，許多工程卻尚未完工，放...

賺很多！英國去年收入最高囚犯年薪187萬 比監獄管理員114.3萬高

最新數據顯示，英國收入最高的受刑人，賺得比看守他的監獄管理員還多。

誰來捕殺成問題…日本變「熊熊星球」 民眾面對棕熊恐只能自求多福

日本北海道正面臨棕熊與人類生活圈漸重疊的「熊危機」，加上札幌高等法院一項判決，讓負責捕殺棕熊的獵人有所顧忌，未來民眾面對...

北海道熊危機！棕熊與人類生活圈逐漸重疊 構思建百公里電圍欄盼共生

日本北海道近年發生棕熊侵入住宅區導致民眾受傷案例，面對棕熊與人類生活圈正逐漸重疊，有業者發想利用電圍欄建造一條總長度達百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。