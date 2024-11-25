澳洲氣候活動人士阻擋煤炭港進出 170人被捕
澳洲氣候活動人士在週末抗議活動中，短暫阻撓全球最大煤炭港之一紐卡索港（Port of Newcastle）通行，警方逮捕了170人。
紐卡索港每年有數百萬噸煤炭出口。在週末抗議活動中，由獨木舟、立槳和充氣船組成的船隊，將港口入口堵住。
警方昨晚表示，已有156名成年人和14名青少年被捕，被控「破壞主要設施」等罪名。
策劃抗議活動的組織「漲潮」（Rising Tide）表示，他們曾短暫阻撓一艘運煤船進入碼頭，而港口營運方則表示，航運暫時中斷。
近年來澳洲幾個州接連針對氣候抗議活動，通過嚴格法律，招致民權組織譴責。
根據官方數據，澳洲是世界第2大煤炭出口國，僅次於印尼，並擁有全球第3大煤炭儲量。
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