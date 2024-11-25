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悲傷雙屍命案！華裔姊弟陳屍家中成腐屍慘活活餓死 揭心酸內情

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞發生悲傷雙屍命案。（中國報）
馬來西亞發生悲傷雙屍命案。（中國報）

馬來西亞發生悲傷雙屍命案！1對相依為命的六旬華裔姊弟一同陳屍家中，直至單位傳出惡臭，鄰居報警揭發事件。據報2名死者皆患有疾病，估計弟弟因病突然離世，姐姐無法自理，終活活餓死。

2姊弟陳屍家中 已死去多天

馬來西亞《中國報》報導，事發11月22日（星期五），地點在古來美華花園1個單層排屋單位。67歲謝姓姊姊與65歲謝姓弟弟是同父異母姊弟，均沒有結婚，當中謝姊姊被發現陳屍睡房，謝弟弟則陳屍客廳。

據報導，兩姊弟都患病，遺體已經發出臭味，姊姊估計死去數天，而弟弟可能已死去1個星期。

料姊姊活活餓死

鄰居指出，由於謝姊姊行動不便，平日都是謝弟弟出外買食物照料，但最近1個星期沒有看到謝弟弟外出；遠房親戚表示，兩姊弟性格孤僻，平日很少與親戚來往，即使親戚要上門探訪，也會被趕走。據報，可能因為謝弟弟在家突然病逝，沒人買食物，謝姊姊無法自理，活活在家中餓死。

警：不涉及刑事

古來一心慈善協會副主席戴南香指出，兩姊弟患病且沒有收入，曾多次捐助米糧接濟他們，已有一段時間沒有看到對方，不排除其中1人先病死。

警方初步調查，案件不涉及刑事成份，2人確切死因待鑒證科徹查。

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文章授權轉載自《香港01》

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