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聯合報社論／國會調查權能撕開靠勢霸凌的「勞動布」？

俄羅斯客機發動機起火 土耳其機場平安疏散90多人

中央社／ 伊斯坦堡24日綜合外電報導

一架俄羅斯客機今天在土耳其南部安塔利亞降落時，其中一具發動機起火，超過90名乘客和機組人員平安疏散。

機場官員告訴國營安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency），俄羅斯方位角航空公司（Azimuth Airlines）營運的這架蘇愷超級噴射100型（Sukhoi Superjet 100）飛機左發動機起火時，正在地中海岸的安塔利亞機場（Antalya Airport）進行降落。

法新社報導，這名官員塞伊特歐魯（Suat Seyitoglu）說：「所有87名乘客、4名機組人員平安疏散。」他並表示，失火情況迅速獲得撲滅，沒有人員受傷。

路透社引述土耳其交通部聲明指出，機上共有89名乘客、6名機組人員，所有人員悉數平安疏散。

媒體報導，這架飛機是從俄羅斯黑海度假勝地索契（ Sochi）起飛。

俄羅斯 土耳其 機場

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