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扯！印度聾啞男被烏龍宣告死亡 火化柴堆前「醒來」仍搶救不治

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度25歲聾啞男子庫瑪遭醫師烏龍宣告死亡，火化前恢復意識，緊急送回醫院救治仍回天乏術。圖／取自@nypost在X的照片
印度25歲聾啞男子庫瑪遭醫師烏龍宣告死亡，火化前恢復意識，緊急送回醫院救治仍回天乏術。圖／取自@nypost在X的照片

影視作品經常可見患者經醫生確認狀況後宣判死亡，更會報出具體死亡時間等，沒想到大眾眼中應該很專業的醫院卻因烏龍造成一起悲劇！印度一名聾啞男子在未經屍檢情況下被宣告死亡，即將火化前一刻奇蹟恢復意識，不料緊急送回醫院救治仍回天乏術，犯下嚴重疏失的三名醫師遭停職處分。

法新社報導，印度官員23日證實，西北部拉賈斯坦邦（Rajasthan ）25歲聾啞男子庫瑪（Rohitash Kumar）日前病危被送到位於瓊丘農縣（Jhunjhunu）一家醫院，他在醫師實施心肺復甦術時癲癇發作，三名醫師隨後未經屍檢便宣判庫瑪死亡，將他送到太平間，隨後依照印度教傳統進行火葬

不料，在21日下午的火葬儀式上，即將被送上烈焰木柴堆前一刻，庫瑪甦醒過來，一名目擊者發現庫瑪還在呼吸，眾人緊急將他送回醫院救治，不過仍在22日下午離世。

目擊者告訴當地媒體ETV Bharat，「這簡直是奇蹟，我們都很震驚，他被宣布死亡，但還活著，還在呼吸」。

對於這起「烏龍判死」，瓊丘農縣官員米納（Ramavtar Meena）怒批是「重大疏失」，而這家醫院的三名涉事醫師也遭到停職，當局已成立專責委員會進行調查。

印度 死亡 火葬 醫師

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