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日本神戶港貨船與拖船碰撞釀1死

中央社／ 東京24日綜合外電報導
神戶港。（聯合報系資料庫）
神戶港。（聯合報系資料庫）

日本神戶港海域11月23日晚間發生貨船與拖船碰撞意外，造成拖船翻覆、70多歲船長死亡。

日本放送協會（NHK）報導，這起海上事故發生在昨天晚間6時過後，一艘馬紹爾群島籍貨船與日本拖船「獎榮丸」在神戶港海域碰撞。

獎榮丸上3人一度有2人在事發後失聯，日本第5管區海上保安本部等進行搜索時，在晚間8時過後救起73歲船長，但送醫後仍宣告不治。

另外，事發後約7小時的今天凌晨1時左右，船上62歲男性甲板員獲救，雖然被送醫接受治療，但據稱仍有意識。

海上保安本部表示，翻覆的獎榮丸全長約14公尺、重量約19公噸；貨船全長約229公尺、重量約4萬公噸，貨船上21名船組員無人受傷。

貨船當時正駛出神戶港要航向新加坡，海上保安本部持續調查事故詳細狀況。

另外，同樣是海上事故，第11管區海上保安本部大型巡邏船，昨天上午在沖繩南方海域與漁船發生碰撞，所幸無人受傷，雙方船隻都能自行航行返港。海上保安本部接下來將調查詳細事發經過。

NHK 日本 神戶

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