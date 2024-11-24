社群媒體不擋假消息 澳洲開罰計畫喊卡

澳洲政府今天表示，原本打算對放任不實訊息流竄的網路平台，處以相當於該公司全球營收最高5%的罰款，但現已放棄立法計畫。

路透社報導，澳洲不到1年即將舉行聯邦選舉，這項法案是澳洲取締不實消息的一環。

通訊部長羅蘭德（Michelle Rowland）在聲明中表示：「根據公眾聲明和與參議員的交流，顯然沒有途徑來透過參議院對這項提案進行立法。」

羅蘭德表示，這項法案原本可以「帶來前所未有的透明度，讓大型科技公司對其系統和流程負責，避免且盡量減少有害的錯誤訊息與假消息在網路上流竄」。

羅蘭德表示，大約4/5澳洲人希望解決假訊息流竄的問題。

羅蘭德所屬的中間偏左工黨（Labor）政府，在最近的民調落後於保守派反對派聯盟。

根據天空新聞（Sky News），自由黨／國家黨聯盟（Liberal-National）以及澳洲綠黨（Australian Greens）和中立參議員都反對這項立法。