瓦倫西亞洪災 數千民眾抗議要求學校恢復上課

學生家庭與教師今天在西班牙瓦倫西亞發動抗議，要求當局對因致命洪水受損的學校採取行動。上個月發生的洪水導致西班牙東部220多人死亡，數千名兒童的教育受影響。

路透社報導，瓦倫西亞地區10月29日遭遇洪水，這是西班牙數十年來最嚴重的天災，事發近一個月後，抗議者手持海報遊行，要求瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）下台。

瓦倫西亞自治區政府處理洪水的方式引起激烈爭議，教師工會指責當局將清理工作丟給教師與學生。

瓦倫西亞地區遭逢暴雨，洪水淹沒汽車與地下停車場，並造成房屋倒塌，目前仍有5人失蹤。

代表瓦倫西亞教師的STEPV工會表示，30所學校仍舊關閉，導致1萬3000名兒童無處學習。

西班牙政府表示約有5000人參加示威。

工會發言人坎德拉（Marc Candela）表示：「我們感覺自己被遺棄，因為教師、家長與志工不得不清理學校。我們在一些學校看到清潔工人，但人手不足。」

瓦倫西亞自治區政府發言人表示，自11月11日以來，已有約3.2萬名洪災地區學生重返校園。

瓦倫西亞教育部長麥克沃伊（Daniel McEvoy）表示：「教育中心正進行非常規的清潔任務。」

馬松遭控太晚向居民發出洪水警訊，他承認自己犯錯但拒絕辭職，並表示由國家政府管理的水流測量機構未能發出足夠警告。