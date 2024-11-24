快訊

睡機場不再痛苦 全球10大對轉機、誤點乘客最友善機場一次看

12強賽／中華隊臨時換先發投手 日本快腿：他們真的很想贏

12強棒球賽／今晚中日大戰 全民沸騰各地直播應援時間、地點看過來！

81歲登山家39年間攻頂富士山2240次！3度挑戰聖母峰失敗...人生目標盼登頂

香港01／ 撰文：劉耀洋
日本81歲「富士山先生」實川欣伸42歲時帶著家人首度登上富士山，退休後為挑戰紀錄瘋狂攻頂富士山，總計39年來已攻頂2240次。 示意圖／美聯社
日本81歲「富士山先生」實川欣伸42歲時帶著家人首度登上富士山，退休後為挑戰紀錄瘋狂攻頂富士山，總計39年來已攻頂2240次。 示意圖／美聯社

被許多登山者稱為「富士山先生」的日本81歲登山家實川欣伸，42歲時帶着家人首度登上富士山，退休後為挑戰紀錄瘋狂攻頂富士山，39年來已攻頂2,240次。實川欣伸11月23日受訪時稱，無論他多大年紀，都不會放棄登山的夢想。他未來還有很多目標，其中包括再度挑戰曾3次未能登頂的珠穆朗瑪峰。

日本媒體ENCOUNT於23日報道，實川欣伸從小就喜歡大自然，他中學2年級時已首次進行人生首次登山活動，但直到他42歲才跟家人第一次登上富士山。

他憶述，自己結婚並生了小孩後，就想帶他們一同登山。自己在那之前已登過日本各大山脈，但富士山卻有種截然不同的感覺。他感嘆：「（我）站在山頂時，就有一種彷彿成為神明的感覺」。

實川欣伸接着稱，由於他工作的地方，有很多來自海外的實習生，所以他每年都會帶同事登5到6次富士山。他2007年退休時總計已攻頂355次富士山。實川欣伸自2008年瘋狂增加登頂的次數，直到2023年富士山封山時已達到2,230次。

實川欣伸登上富士山那麼多次，挑戰珠穆朗瑪峰時卻遇滑鐵盧，他2014年首度挑戰時因發生大規模雪崩，最後不得不遺憾撤退。其後他再2度挑戰珠穆朗瑪峰，但都無功而回。

實川欣伸最後強調，他還有各種目標，包括一年登頂富士山100次，或共計登頂3,776次等。如果可能的話，甚至想再挑戰一次登上珠穆朗瑪峰。

延伸閱讀：

效仿山梨縣？因應日本富士山亂象　靜岡縣提徵收進山管理費方案

日本靜岡縣擬收「入山管理費」　登富士山最低3000日圓

文章授權轉載自《香港01》

富士山

延伸閱讀

怎麼幫他？「和平分手」男友走不出來 過來人：必須快準狠

男友進來一半卡住…她求救「愛愛過程好煎熬」 網友熱心給建議

湖南平江發現價值6000億金礦！陸網掀熱議：辭職回老家挖金

19歲少年為救溺水妹妹遭海浪捲走！失蹤3天被發現斷頭 妹崩潰：哥哥是英雄

相關新聞

81歲登山家39年間攻頂富士山2240次！3度挑戰聖母峰失敗...人生目標盼登頂

被許多登山者稱為「富士山先生」的日本81歲登山家實川欣伸，42歲時帶着家人首度登上富士山，退休後為挑戰紀錄瘋狂攻頂富士山，39年來已攻頂2,240次。實川欣伸11月23日受訪時稱，無論他多大年紀，都不會放棄登山的夢想。他未來還有很多目標，其中包括再度挑戰曾3次未能登頂的珠穆朗瑪峰。

亞維儂51男集體性侵案震驚法國 數萬人上街怒吼

法國各大城市今天有數以萬計民眾走上街頭，抗議針對女性的暴力事件，示威活動人士要求從亞維儂市一起震驚社會的集體性侵案中吸取...

瓦倫西亞洪災 數千民眾抗議要求學校恢復上課

學生家庭與教師今天在西班牙瓦倫西亞發動抗議，要求當局對因致命洪水受損的學校採取行動。上個月發生的洪水導致西班牙東部220...

19歲少年為救溺水妹妹遭海浪捲走！失蹤3天被發現斷頭 妹崩潰：哥哥是英雄

美國近日發生1宗泳客被海浪捲走事件，當地1名19歲少年與妹妹在海灘游泳，其間不幸遇上離岸水流被捲離岸邊。該名兄長為救妹妹，奮力將她推向岸邊並向民眾呼救，有市民發現並順利救起妹妹，但是少年已被海浪捲走。3日後，1個人類斷頭被沖回海灘，經牙科紀錄比對確認殘骸身份，正是該名少年。

日本81歲「富士山先生」超狂紀錄 39年來攻頂2240次

日本81歲「富士山先生」實川欣伸42歲時帶著家人首度登上富士山，退休後為挑戰紀錄瘋狂攻頂富士山，總計39年來已攻頂224...

日本公布閣員資產！石破茂710萬元排第12 冠軍是已卸任的他

日本政府22日公布今年10月成立的第1次石破茂內閣共20名官員資產，其中資產最多的是已經卸任的國土交通安全大臣齊藤鐵夫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。