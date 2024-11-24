亞維儂51男集體性侵案震驚法國 數萬人上街怒吼

法國各大城市今天有數以萬計民眾走上街頭，抗議針對女性的暴力事件，示威活動人士要求從亞維儂市一起震驚社會的集體性侵案中吸取教訓。

法新社報導，法國男子多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）遭控對妻子吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）下藥，供數十名陌生人性侵長達10年。南部城市亞維儂（Avignon）起訴了多明尼克及涉案男子共51人，此案目前已進入最後審判階段。

11月25日為「消除對婦女暴力國際日」（International Day for the Elimination of Violence AgainstWomen），今天法國各地的示威活動由400多個活動團體發起。

西部安德爾-羅亞爾省（Indre-et-Loire）民選官員普洛（Peggy Plou）說： 「我們的人數越多，就越引人注目，這是每個人的事，而不僅是女性的事。」

光是在首都巴黎（Paris）就有數以千計民眾加入遊行行列，其中大部分是婦女，也包括一些孩童和男性。警方表示活動人數為1萬2500人，而發起團體則稱有8萬人參加。

在法國各地，警方消息來源說，有3萬5000人參加，而發起單位稱有10萬人。

許多示威民眾舉著「應換施暴者蒙羞」的標語，這個口號因亞維儂案中的受害者原告吉賽爾．畢立可而眾所週知。

吉賽爾已成為女權英雄，因為她選擇讓此案公開審判，讓多明尼克和其他被告無所遁形，而不是閉門審理，即便是案情內容是如此令人痛苦。