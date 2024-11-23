越南峴港機場規劃付費安檢快速通道 每人擬收128元
越南峴港國際機場規劃自2025年起開始在部分區域設立付費的安檢快速通道，提供有需求的旅客使用。目前評估每人收費10萬越南盾（約新台幣128元）。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，這項付費的安檢快速通道服務將於2025年1月1日上路，目前只規劃在峴港國際機場（Da Nang International Airport）國內客運第一航廈提供服務，國際客運第二航廈目前未包括在內。
峴港國際機場正和有關企業協調制訂服務費用。峴港國際機場經理潘僑興（Phan Kieu Hung）說，預計每人收費10萬越南盾（新台幣約128元），越南國內及國際旅客都可付費使用。2歲以下小孩免費，2歲至12歲乘客享5折優惠。
潘僑興指出，安檢區的付費安檢快速通道是非航空服務，不在越南頒布的航空服務系統中。根據機場管理命令，這項服務由機場的企業規劃、執行，不影響到其他服務。
峴港國際機場先前對乘客進行調查，發現許多民眾有使用安檢快速通道以增進搭機效率的需求，這樣一來可以省去等待的時間，讓登機前的體驗更為舒適。
潘僑興說，不想走付費安檢快速通道的旅客依然可以像以前一樣排隊過安檢。
報導指出，付費安檢快速通道並非新鮮事。越南各機場都有優先通道，供一些高階官員、越南英雄母親以及對革命有功人員使用。
2024年前10個月，峴港國際機場接待超過1340萬旅客人次，其中超過620萬是國際旅客，超過720萬是越南旅客，營收超過1.6兆越南盾。
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