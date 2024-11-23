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印度大學生瘋華語文 台灣戲劇、歌曲成重要推手

中央社／ 新德里23日專電

印度兩所頂尖私大學生到駐印度代表處參訪，副代表謝柏輝對台灣的介紹讓他們聽得津津有味。這些正學習華語文的學生，有不少人是在接觸台灣電影、歌曲、藝人後深深愛上台灣，並決定開始學習華語文，台灣的軟實力，已成為推廣華語文重要推手。

在印度最頂尖的其中兩所私立大學希夫納達大學（Shiv Nadar University）、印度阿育王大學（AshokaUniversity）台灣教育中心學習華語文的逾30名師生前往駐印度代表處參訪，代表處由謝柏輝、教育組組長陳立穎等人接待。

活動由謝柏輝的簡報揭開序幕，當中介紹台灣的歷史、國際處境、兩岸問題、台印關係發展進展與展望，對於他生動介紹，學生們聽得津津有味，在問答時間也紛紛踴躍地提問。

接著在看完兩支介紹台灣的影片後，教育組組長陳立穎介紹了獎學金計畫，並提到前往台灣學習的相關細節，學生們顯得興致高昂。

印度阿育王大學的文才心（Prisha Visveswaran）拿出手機秀給中央社記者看，她稱自己看了很多台灣的電影，印象最深刻的是「刻在你心底的名字」一片，除此之外，她也很喜歡華語歌曲，聽了很多盧廣仲、周興哲的歌，電影、音樂讓她更了解華語文，也更深地愛上這種語言。

希夫納達大學的狄普（Arohi Deep）表示，她很喜歡許光漢主演的「 關於我和鬼變成家人的那件事」，也看了很多王大陸演的片，除了電影，她還常聽台灣的歌曲。她說：「我非常喜歡這些電影和歌，也很喜歡華語文，這些都是我想學習華語文的原因和動力。」

謝柏輝表示，很高興有兩所頂尖學校的優秀學子聽取台灣、印度關係的簡報與介紹，他針對台灣的歷史、台灣優勢強項、在國際的排名，以及台灣和印度雙邊關係的進展跟未來展望跟大家交流、簡報，學生對內容都感到新奇、豐富、生動、有趣，提問時間也非常踴躍跟熱絡，認為獲得很好的迴響，希望未來能再與其他設有台灣教育中心學校的學子們加強交流跟互動。

印度 華語 電影

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