這國護照是全球最貴！申辦費達7480元 與最便宜護照差13倍

護照是出國旅行的必備文件，可以證明身分和國籍。而各國護照比一比，全球最貴和最便宜的護照申辦費用竟然可以相差13倍，而台灣的護照申辦費相對來說也算便宜。

Compare The Market調查顯示，全球最貴的護照是墨西哥的10年期護照，申辦費用約新台幣7480元。而墨西哥的6年期護照名列第4，3年期護照則排名第9，三款皆入列全球10大最貴護照名單中。

接著是澳洲護照，新台幣約7313元，有效期為10年。美國護照則以約新台幣5342元排名第3。

在最便宜護照方面，阿拉伯聯合大公國5年期護照以約新台幣573元的申請費用奪冠，其次是印度10年期護照，費用約新台幣585元，匈牙利的5年期護照則約新台幣672元，接著是南非和肯亞。

雖然台灣護照未列入前10名，但其申辦費用為新台幣1300元，位於匈牙利10年期護照（約1254台幣）和德國24歲以下護照（約新台幣1308元）之間。