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好痛！少女搭摩天輪長髮被捲入「整層頭皮遭扯下」 滿頭鮮血送醫急救

香港01／ 撰文：夏洛特
示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

印度近日發生1宗駭人遊樂設施意外，當地1名13歲少女乘坐摩天輪時，長髮意外被捲進機械內，隨著摩天輪轉動，轉桿將她的整個頭皮扯下來。少女獲解救時，頭髮和頭皮仍然懸掛在座椅上方，而她整個頭皮剝落，滿頭鮮血，需由人攙扶離開。有圍觀者拍攝下當時畫面並上傳到網上，影片隨即在多個社交平台瘋傳。

綜合外媒報導，事發於11月9日傍晚時分，印度北方邦卡瑙季（Kannauj）麥多訥格爾（Madhonagar）村正舉辦一年一度為期2天的園遊會，園內設有多個遊樂設施及攤位。13歲少女凱瑟里亞（Anuradha Katheria）與朋友一起乘坐園內的摩天輪，期間她的長辮意外被摩天輪的金屬旋轉桿纏住，最終將她的整個頭皮扯下。

凱瑟里亞被民眾救下來時，她的長髮和頭皮（紅圈處）仍然懸掛在座椅上方。（網路影片截圖）
凱瑟里亞被民眾救下來時，她的長髮和頭皮（紅圈處）仍然懸掛在座椅上方。（網路影片截圖）

摩天輪剛開始轉動時，凱瑟里亞的頭髮就被纏在轉桿上，她即時痛得大叫，然而摩天輪仍持續轉動，將她的頭髮愈纏愈緊，凱瑟里亞只能痛苦抽泣。她的家人及遊園者發現了這個狀況，即時上前試圖停下摩天輪，然而當摩天輪停下時，凱瑟里亞的頭皮已完全剝落。

震撼影片網上瘋傳

有圍觀者拍下當時影片，影片自11月11日起在多個社交平台上瘋傳。影片可見摩天輪已停下，而凱瑟里亞被民眾救下來時，她的長髮和頭皮仍然懸掛在座椅上方，而她整個頭皮被扯下，露出血淋淋的傷口。她滿頭鮮血，且身體虛弱，步履蹣跚，需由旁人攙扶離開。

據指，凱瑟里亞因為頭部大量出血，當場暈倒，後由家人送往附近的私營醫院。不過，因為凱瑟里亞傷勢惡化，之後再被轉至勒克瑙（Lucknow）的醫院，現仍處於危急狀態，在深切治療部接受治療。

凱瑟里亞因為頭部大量出血，當場暈倒。（網路影片截圖）
凱瑟里亞因為頭部大量出血，當場暈倒。（網路影片截圖）

警方立案調查

事後，凱瑟里亞的母親向警方報案，當局展開調查，並起訴摩天輪操作員。據報摩天輪操作員在事發後逃離現場，而摩天輪營運商兼遊園會組織者卡什亞普（Karan Kashyap）也離開該區。目前警方已立案，將尋找營運商以追究其責任。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 影片 遊樂園

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